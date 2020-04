American Psycho, 20 anni di frustrazione: cosa è rimasto di un piccolo grande cult (Di martedì 14 aprile 2020) American Psycho arrivava nei cinema Americani esattamente vent'anni fa: ecco cosa è rimasto del cult ispirato al romanzo di Bret Easton Ellis. Male di vivere, sociopatia, bisogno viscerale di essere qualcun altro. Da Bateman a Batman il passo è breve. Cinque anni prima di indossare la maschera de Il Cavaliere Oscuro, Christian Bale si nasconde dietro il volto malato e perverso di Patrick Bateman, aitante newyorkese incapace di lasciare la sua firma distintiva sul mondo. Laddove Bruce Wayne è riuscito a sublimare i suoi traumi in un'icona, il giovane broker è condannato alla frustrazione, incapace persino di esprimere davvero il suo odio nei confronti del suo mondo. L'atroce dramma di American Psycho si nasconde bene dietro una lucente realtà patinata, ma sotto ... Leggi su movieplayer «American Psycho» compie 20 anni e chiarisce i dubbi sull'ambiguo finale

"I videogiochi violenti non sono legati alla violenza reale" lo stabilisce una ricerca della American Psychological Association

Christian Bale : "Sul set di American Psycho dicevano che ero un pessimo attore" (Di martedì 14 aprile 2020)arrivava nei cinemai esattamente vent'fa: eccodelispirato al romanzo di Bret Easton Ellis. Male di vivere, sociopatia, bisogno viscerale di essere qualcun altro. Da Bateman a Batman il passo è breve. Cinqueprima di indossare la maschera de Il Cavaliere Oscuro, Christian Bale si nasconde dietro il volto malato e perverso di Patrick Bateman, aitante newyorkese incapace di lasciare la sua firma distintiva sul mondo. Laddove Bruce Wayne è riuscito a sublimare i suoi traumi in un'icona, il giovane broker è condannato alla, incapace persino di esprimere davvero il suo odio nei confronti del suo mondo. L'atroce dramma disi nasconde bene dietro una lucente realtà patinata, ma sotto ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? American Psycho, 20 anni di frustrazione: cosa è rimasto di un piccolo grande cult - DocWalls : @Marco_dreams Beh, è anche l’idolo di Patrick Bateman (American Psycho) - Lennonfan67 : La mia coinquilina mi ha fatto notare che il protagonista di American Psycho parla con la stessa voce di Simba. - RaffaeleNappi1 : La difficoltà di quando ti ritrovi in fila per la spesa ma vuoi abbandonare 'American Psycho' perché ti ha stancat… - sweetimothea : dei tempi d'oro peró aka american beauty/american psycho o eventualmente save rock and roll mania? we don't know her -

Ultime Notizie dalla rete : American Psycho American Psycho, 20 anni di frustrazione: cosa è rimasto di un piccolo grande cult Movieplayer.it American Psycho, 20 anni di frustrazione: cosa è rimasto di un piccolo grande cult

American Psycho arrivava nei cinema americani esattamente vent'anni fa: ecco cosa è rimasto del cult ispirato al romanzo di Bret Easton Ellis. Tutto ciò che ho in comune con l'incontrollabile e la ...

Roger Avary e il cinema americano oggi: “Farei volentieri un film Marvel”

A quel punto gli diedi il mio adattamento del libro di Bret Easton Ellis, convinto che non avrebbe comprato i diritti. Invece li comprò, e il film si fece senza troppi problemi, grazie al successo di ...

American Psycho arrivava nei cinema americani esattamente vent'anni fa: ecco cosa è rimasto del cult ispirato al romanzo di Bret Easton Ellis. Tutto ciò che ho in comune con l'incontrollabile e la ...A quel punto gli diedi il mio adattamento del libro di Bret Easton Ellis, convinto che non avrebbe comprato i diritti. Invece li comprò, e il film si fece senza troppi problemi, grazie al successo di ...