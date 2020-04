Allerta Meteo Puglia: criticità gialla per venti forti e pioggia (Di martedì 14 aprile 2020) Un avviso di Allerta gialla è stato emanato dalla sezione regionale della Protezione civile della Puglia che annuncia a partire dalle sei del pomeriggio di oggi e per le successive 30 ore, venti da forti a burrasca che potrebbero provocare mareggiate sulle coste. Segnalato anche il rischio di piogge “da isolate a sparse a carattere di rovescio”.L'articolo Allerta Meteo Puglia: criticità gialla per venti forti e pioggia Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : venti in arrivo al Centro Sud [MAPPE e BOLLETTINI]

Maltempo - a Milano allerta meteo gialla per vento forte fino a mercoledì 15 aprile

Allerta Meteo Milano : codice giallo per vento forte domani (Di martedì 14 aprile 2020) Un avviso diè stato emanato dalla sezione regionale della Protezione civile dellache annuncia a partire dalle sei del pomeriggio di oggi e per le successive 30 ore,daa burrasca che potrebbero provocare mareggiate sulle coste. Segnalato anche il rischio di piogge “da isolate a sparse a carattere di rovescio”.L'articolo: criticitàperWeb.

ComuneNapoli : #AllertameteoNA Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 18:00 di oggi fino al… - DPCgov : Domani, #13aprile, il bollettino di criticità e allerta meteo-idro è VERDE per rischio idraulico, idrogeologico e r… - g_savoldi : RT @MarcoGranelliMI: #allerta gialla #meteo #Milano per #vento forte dalle prime ore della mattinata di domani, mercoledì #15aprile Allert… - RobRe62 : RT @MarcoGranelliMI: #allerta gialla #meteo #Milano per #vento forte dalle prime ore della mattinata di domani, mercoledì #15aprile Allert… - teleischia : ALLERTA METEO DALLE 18 DI OGGI E FINO ALLE 12 DI DOMANI: VENTI FORTI SU TUTTA LA CAMPANIA -