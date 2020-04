Allerta Meteo, nuovo avviso della Protezione Civile: venti in arrivo al Centro Sud [MAPPE e BOLLETTINI] (Di martedì 14 aprile 2020) Allerta Meteo – La parte più meridionale di una vasta depressione, con Centro d’azione sulla Scandinavia, è in transito veloce sulla nostra penisola, determinando una breve parentesi di tempo instabile, ma soprattutto un significativo rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali che raggiungerà anche il Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse che estende quello precedentemente emesso. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di ... Leggi su meteoweb.eu Maltempo - a Milano allerta meteo gialla per vento forte fino a mercoledì 15 aprile

Allerta Meteo Milano : codice giallo per vento forte domani

Allerta meteo in Campania : venti forti su tutta la regione (Di martedì 14 aprile 2020)– La parte più meridionale di una vasta depressione, cond’azione sulla Scandinavia, è in transito veloce sulla nostra penisola, determinando una breve parentesi di tempo instabile, ma soprattutto un significativo rinforzo deidai quadranti settentrionali che raggiungerà anche il Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimentod’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi dinei territori interessati – ha emesso undi condizionirologiche avverse che estende quello precedentemente emesso. I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di ...

DPCgov : Domani, #13aprile, il bollettino di criticità e allerta meteo-idro è VERDE per rischio idraulico, idrogeologico e r… - ComuneNapoli : #AllertameteoNA Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 18:00 di oggi fino al… - baritoday : Venti di burrasca in arrivo sulla Puglia: scatta l'allerta meteo gialla - viverepesaro : Allerta meteo per il vento, temperature in calo - Il_Mezzogiorno : Allerta meteo: venti forti su tutta la #Campania Dalle 18 di oggi e fino alle 12 di domani La #ProtezioneCivile del… -