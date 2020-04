Allerta Meteo Milano: codice giallo per vento forte domani (Di martedì 14 aprile 2020) E’ prevista una graduale intensificazione dei venti sul nodo idraulico di Milano e il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un’Allerta gialla a partire dalle prime ore della mattinata di domani, mercoledi’ 15 aprile. Lo rende noto il Comune. Il vento proseguira’ per tutta la giornata, dapprima caldo, per raffreddarsi a partire dal pomeriggio. Il Comune ha quindi attivato la sala operativa della Protezione civile per il monitoraggio e l’attivazione di eventuali interventi.L'articolo Allerta Meteo Milano: codice giallo per vento forte domani Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Allerta meteo in Campania : venti forti su tutta la regione

Allerta meteo Napoli e Campania - dalle 18 di oggi previsti venti forti

Allerta Meteo Campania : venti forti con raffiche dalle 18 di oggi alle 12 di domani (Di martedì 14 aprile 2020) E’ prevista una graduale intensificazione dei venti sul nodo idraulico die il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un’gialla a partire dalle prime ore della mattinata di, mercoledi’ 15 aprile. Lo rende noto il Comune. Ilproseguira’ per tutta la giornata, dapprima caldo, per raffreddarsi a partire dal pomeriggio. Il Comune ha quindi attivato la sala operativa della Protezione civile per il monitoraggio e l’attivazione di eventuali interventi.L'articoloperWeb.

DPCgov : Domani, #13aprile, il bollettino di criticità e allerta meteo-idro è VERDE per rischio idraulico, idrogeologico e r… - ilgiornalelocal : Venti forti su tutta la #Campania: scatta nuova #allertameteo ECCO DA QUANDO - casertafocus : MALTEMPO – Raffiche di vento forte, dalle 18 è allerta meteo - CittadinidiTwtt : RT @ComuneNapoli: #AllertameteoNA Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 18:00 di oggi fino alle ore… - ComuneNapoli : #AllertameteoNA Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 18:00 di oggi fino al… -