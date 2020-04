Allarme Confcommercio: pesante impatto coronavirus su consumi e PIL (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – consumi marzo -31,7% e PIl aprile atteso a -13%. E’ drammatico il primo bilancio tracciato dal rapporto sulla congiuntura di Confcomemrcio, in relazione ai mesi più acuti dell’emergenza coronavirus in Italia. Nel primo trimestre riduzione dei consumi pari a -10,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, per effetto della debacle del mese di marzo (-31,7%). L’Ufficio Studi Confcommercio parla di “dinamiche inedite sotto il profilo statistico-contabile, che esibiscono tassi di variazione negativi in doppia cifra non presenti nella memoria storica di qualunque analista”. Una menzione particolare ai dati sull’accoglienza turistica (-95% degli stranieri a partire dall’ultima settimana di marzo), sulle immatricolazioni di auto (-82% nei confronti dei privati), sulle vendite di abbigliamento e calzature (attualmente -100% per ... Leggi su quifinanza Coronavirus - l’allarme di Confcommercio : “Minori consumi per 52 miliardi - cresce solo l’alimentare”

Chiusi 70mila negozi in dieci anni : l’allarme di Confcommercio (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) –marzo -31,7% e PIl aprile atteso a -13%. E’ drammatico il primo bilancio tracciato dal rapporto sulla congiuntura di Confcomemrcio, in relazione ai mesi più acuti dell’emergenzain Italia. Nel primo trimestre riduzione deipari a -10,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, per effetto della debacle del mese di marzo (-31,7%). L’Ufficio Studiparla di “dinamiche inedite sotto il profilo statistico-contabile, che esibiscono tassi di variazione negativi in doppia cifra non presenti nella memoria storica di qualunque analista”. Una menzione particolare ai dati sull’accoglienza turistica (-95% degli stranieri a partire dall’ultima settimana di marzo), sulle immatricolazioni di auto (-82% nei confronti dei privati), sulle vendite di abbigliamento e calzature (attualmente -100% per ...

ilnautilus : Conftrasporto-Confcommercio: RISORSE ANNUNCIATE APPREZZABILI PROCEDURE E TEMPI: NON CI SIAMO Imprese: per non mori… - Quasimezzogiorn : #Coronavirus, l’allarme della #Confcommercio di Napoli: “Il piano della Regione non è sufficiente” - iltirreno : L’associazione dei commercianti chiede l’intervento di Assipan. Pieragnoli (Confcommercio #Pisa): l’incremento è st… - Agenzia_Dire : Allarme @Confcommercio da #Modena dopo sondaggio su 300 #imprese: un imprenditore pronto a chiudere se il #lockdown… - cberrets : RT @classcnbc: #Turismo, l’allarme di #Confturismo - #Confcommercio: a fine anno perdite per 120 mld € (60% del valore totale). Più di 30 m… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Confcommercio Allarme Confcommercio: pesante impatto coronavirus su consumi e PIL Il Messaggero Allarme Coinfcommercio: pesante impatto coronavirus su consumi e PIL

Nel primo trimestre riduzione dei consumi pari a -10,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, per effetto della debacle del mese di marzo (-31,7%). L'Ufficio Studi Confcommercio parla di "dinamiche ...

Allarme Confcommercio: pesante impatto coronavirus su consumi e PIL

Nel primo trimestre riduzione dei consumi pari a -10,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, per effetto della debacle del mese di marzo (-31,7%). L'Ufficio Studi Confcommercio parla di “dinamiche ...

Nel primo trimestre riduzione dei consumi pari a -10,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, per effetto della debacle del mese di marzo (-31,7%). L'Ufficio Studi Confcommercio parla di "dinamiche ...Nel primo trimestre riduzione dei consumi pari a -10,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, per effetto della debacle del mese di marzo (-31,7%). L'Ufficio Studi Confcommercio parla di “dinamiche ...