Alfonso Signorini | Asia Valente svela | “Si è innamorato del mio cu*o”

Leggi su lanostratv

(Di martedì 14 aprile 2020) GF Vip,: “si èdel mio cu*o” Una delle ultime concorrenti ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip diè stata. Quest’ultima, con la sua verve e le sue gaffe, è riuscita a creare un bel trambusto nella versione vip del padre di tutti i reality show. In tanti però si sono chiesti il motivo per cui è stata scelta come concorrente visto che non era conosciutissima. Difatti la ragazza non ha tantissime esperienze televisive alle spalle, a parte essere stata vittima di uno scherzo a Le Iene e la partecipazione a Saranno Isolani. Allora perchè mai è riuscita a entrare nel cast del GF Vip? A rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata a Radio Cusano Campus. La ragazza, a tal proposito, ha dichiarato: “Ho ...