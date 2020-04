Al vaglio l’uso dell’eparina come trattamento per ridurre la mortalità da Covid-19

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 aprile 2020) Dalle autopsie dei pazienti morti per-19 è emerso che non sono morti tanto per l’insufficienza polmonare, quanto «per embolia polmonare massiva o altri gravi fenomeni tromboembolici». Lo spiega, al Corriere della Sera, Filippo Drago, direttore dell’Unità di Farmacologia clinica al Policlinico di Catania. Fa parte dell’unità di crisi-19 della Società Italiana di Farmacologia. Ecco perché negli ultimi giorni si discute tanto di eparina. Un anticoagulante, che, secondo alcuni studi preliminari cinesi, potrebbe, in alcuni pazienti, il tasso di mortalità. L’agente patogeno si legherebbe all’eparina invece di attaccare le cellule dell’organismo. L’uso dell’eparina è già raccomandato dalle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità...