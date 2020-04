Al mare con il Coronavirus: le soluzioni per garantire l’estate (Di martedì 14 aprile 2020) Il Coronavirus potrebbe cambiare le nostre abitudini balneari. La stagione estiva si avvicina e le associazioni balneari stanno prospettando alcune possibili soluzioni al problema della pandemia. Per ora solo progetti, ma l’obiettivo è tutelare la salute e contenere i danni al settore turistico, che secondo le stime avrà una perdita di circa il 60%. Le soluzioni delle aziende Molte aziende si sono messe a disposizione e hanno presentato progetti innovativi che spaziano da barriere come quelle installate nei supermercati ma, anche, ombrelloni e sdraio separate dal plexiglass. Una delle prime aziende a proporsi è della provincia di Modena, secondo quanto riporta il Faro, e avrebbe già iniziato a presentare le prime soluzioni concrete. Accanto alle misure architettoniche sono in cantiere numerose procedure per controllare e limitare gli ... Leggi su thesocialpost Il mare si tinge di rosso in Puglia : controlli della Guardia Costiera sul litorale [FOTO]

Nuove restrizioni : ordinanza del ministro Speranza per fermare il contagio (Di martedì 14 aprile 2020)

