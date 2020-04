Addio Franco Lauro | voce storica del basket italiano

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 aprile 2020) Me la ricordo, la finale del 1999. Carlton Myers che non mollò il pallone nemmeno a partita finita, lo tenne con sé - prima sotto il braccio, poi sotto la maglia come una gravidanza improvvisa e felice - anche sul podio, mentre premiavano l'Italia delcampione d'Europa. Me la ricordo perché i