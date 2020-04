Addio a Franco Lauro | è morto il giornalista sportivo della Rai

Leggi su bigodino

(Di martedì 14 aprile 2020) Il mondo del giornalismoitaliano è in lutto per la perdita di un famoso voltoRai. È, infatti,, celebreche abbiamo spesso visto in trasmissionitelevisione pubblica. Aveva 58 anni. Il corpo ormai privo di vita diè stato trovato nel pomeriggio nella casa di viaCroce a Roma. Sul posto un’ambulanza e le forze dell’ordine, ma per lui non c’era ormai più niente da fare. Con tutta probabilità il, noto voltoRai, avrebbe avuto un malore che purtroppo non gli ha dato scampo. Si spegne così un grande, che ha dedicato la sua vita soprattutto a calcio e pallacanestro e che è stato un grande esperto di calciomercato. Paola Ferrari su Twitter ...