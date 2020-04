Accordo Uefa-Eca/ Champions ed Europa league ad agosto in gara secca e a porte chiuse

ansacalciosport : Coppe europee, ipotesi match 'sfida secca' ad agosto. Uefa ed Eca accordo raggiunto, fino a luglio i campionati |… - JuveLiveit : Uefa: ci sarebbe l’accordo con l’Eca per far ripartire i campionati e le coppe - Fprime86 : RT @Spazio_J: - asfcim : RT @RisorgINT: Accordo ECA - UEFA per Champions ed Europa League ad agosto, e in gara secca. Quindi la Juventus è già fuori? Domanda senza… - Gabr_yss : RT @Bonner_one: Che dice Rezza? Cadena Ser: “Champions ad agosto, Uefa ed Eca d’accordo” -

Accordo Uefa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Accordo Uefa