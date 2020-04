"Abbiamo condiviso così tanto": Paola Ferrari, il dolore per la morte improvvisa di Franco Lauro (Di martedì 14 aprile 2020) La notizia della morte di Franco Lauro arriva come un fulmine a ciel sereno. Il coronavirus stavolta non c'entra nulla, dalle prime ricostruzioni risulta che il giornalista sportivo della Rai è venuto a mancare a causa di un infarto. Aveva 58 anni ed era un volto familiare per milioni di telespettatori che hanno seguito programmi quali La domenica sportiva, 90esimo minuto e Domenica sprint. Paola Ferrari è stata una delle prime a scrivere un messaggio per il collega con il quale ha lavorato a lungo: “Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui Abbiamo diviso così tante avventure. Non posso crederci. Le parole non le trovo, proprio non le trovo in questo momento”. Leggi su liberoquotidiano Harry e Meghan hanno condiviso un messaggio di sostegno : “Mai come ora abbiamo bisogno uno dell’altro”

Mons. Satriano sull’atto di solidarietà dei detenuti di Rossano: sono loro a insegnarci il valore dei gesti semplici

Nel breve momento di preghiera vissuto, e condiviso insieme ad alcuni agenti della polizia penitenziaria ... perché ricchi di quella dignità umana che noi, “società civile”, abbiamo spesso dimenticato ...

