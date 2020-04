A che punto è la pandemia di coronavirus all’estero | dalla Francia agli Stati Uniti

Leggi su wired

(Di martedì 14 aprile 2020) (foto: Eduardo Sanz/Europa Press via Getty Images)L’Italia è uno dei primi paesi in Europa a disporre una riapertura, seppur molto parziale, di attività non considerate strettamente essenziali, come librerie, cartolibrerie e servizi per l’infanzia. Un piccolo passo in avanti dovuto a un rallentamento della diffusione di contagi e dei malati in terapia intensiva. Nel nostro paese s’inizia quindi a pensare alla “fase due” – quella di convivenza del virus – ma non è lo stesso nel resto d’Europa e del mondo. La situazione nel Vecchio continente – dove i casi confermati sono più di 900mila – è quantomeno eterogenea: c’è chi ha deciso di prorogare le misure di contenimento del virus, come la, e chi di avviare una lenta ripresa, come avviene in Spagna o in Austria. E poi ci ...