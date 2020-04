A Bolzano misure allentate | sempre autorizzati spostamenti a piedi e visite a familiari

(Di martedì 14 aprile 2020) Con l’ultima ordinanza firmata dal presidente della Provincia Arno Kompatscher, per tutti i residenti della Provincia diè arrivato il via libera aglisenza nessuna limitazione. Da oggi sonoanche gliall'interno della Provincia diper fare visita al proprio compagno e/o ai propri figli.

Una frase risultata drammaticamente non vera. E il punto di questa normalizzazione, che frena il virus ma nel frattempo riduce la vita, l’economia, la critica, è questo: come faremo a uscire di casa ...“Si tratta di ulteriori misure restrittive – spiega Rossi – per la salute di tutti, perché prima ancora di discutere quando riaprire è importante soffermarsi su come riaprire, per la massima sicurezza ...