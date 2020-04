A 99 anni corre per raccogliere fondi per la lotta al Covid-19: “Domani sarà un giorno migliore” (Di martedì 14 aprile 2020) Tom Moore, un veterano di guerra britannico di 99 anni, ha scommesso che sarebbe riuscito a fare cento giri di 25 metri nel giardino di casa prima di celebrare il suo centesimo compleanno, il 30 aprile. Lo sta facendo per raccogliere fondi a sostegno del personale sanitario impegnato contro la pandemia di coronavirus. Leggi su fanpage L’ex presidente ecuadoriano Rafael Correa è stato condannato a otto anni di carcere per corruzione

Concessioni autostradali prorogate senza gara. Stangata in arrivo dai magistrati. La Corte dei Conti apre un fascicolo sui rinnovi. Indagine sui danni per violazione della concorrenza

San Giovanni Valdarno(Ar) : 32enne denunciato per omicidio stradale - aveva investito un senzatetto senza soccorrerlo (Di martedì 14 aprile 2020) Tom Moore, un veterano di guerra britco di 99, ha scommesso che sarebbe riuscito a fare cento giri di 25 metri nel giardino di casa prima di celebrare il suo centesimo compleanno, il 30 aprile. Lo sta facendo pera sostegno del personale sanitario impegnato contro la pandemia di coronavirus.

repubblica : Gb, la sfida del 'Capitano Tom': a 99 anni corre e raccoglie 2 milioni di sterline per la lotta al coronavirus - Avvenire_Nei : #Coronavirus A 99 anni corre per raccogliere fondi: la sfida (vinta) del capitano Moore - Corriere : La sfida vinta di Tom: a 99 anni corre (col deambulatore) e raccoglie 2,5 milioni di st... - speragire : Gb, #tomorrowwillbeagoodday la sfida del 'Capitano Tom' @captaintommoore : a 99 anni corre e raccoglie 2 milioni di… - CarolaBocchiola : RT @repubblica: Gb, la sfida del 'Capitano Tom': a 99 anni corre e raccoglie 2 milioni di sterline per la lotta al coronavirus https://t.co… -