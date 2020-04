911 e 911 | Lone Star rinnovati da Fox | nuove stagioni per le serie prodotte da Ryan Murphy

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 14 aprile 2020) Fox rinnova sia 911 che 911Pronti peremergenze? Fox ha rinnovato il franchise che tiene in piedi il suo lunedì sera, prodotto dae dal suo gruppo di lavoro con 20th Century Fox Tv. 9-1-1 è stata così rinnovata per una quarta stagione e il suo spinoff 9-1-1:composto da 10 episodi, con Rob Lowe e Liv Tyler ha ricevuto l’ordine per una seconda stagione. E non è così da escludere che nel prossimo futuro il franchise non si ampli ulteriormente. A più riprese i creatori, Brad Falchuk e Tim Minear hanno parlato della possibilità diespansioni. In fondo la formula è quella del procedurale costruito non sui casi polizieschi ma su situazioni di emergenza e queste avvengono in ogni città. Con 9-1-1 ambientato a Los Angeles e 9-1-1in Texas ad Austin, non ...