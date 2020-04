9-1-1 e 9-1-1 | Lone Star rinnovate negli Usa | quando andranno in onda i nuovi episodi in

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 aprile 2020) 9-1-1 e 9-1-1:. Questa è una delle poche notizie che arriva dagli Usa in questo momento complicato e incerto. Mentre la Pandemia impazza in tutto il mondo lasciando a casa cast e crew delle nostre serie tv preferite, in tv ormai va inpoco e niente. In molti continuano a slittare glia tempi migliori e, soprattutto, cercando di capire se i finali potranno fare lo stesso o meno, ma 9-1-1 e 9-1-1:, per fortuna, non sono tra queste.La rete ha annunciato che la serie firmata da Ryan Murphy per Fox e il suo spin-off torneranno anche il prossimo anno, rispettivamente, con una quarta e una secstagione anche se i tempi e i modi rimangono comunque sospesi fino anon si capiràe se si potrà tornare sul set entro la fine del mese o a maggio. Con una media di poco superiore a 1,4 e 6,8 milioni di spettatori ...