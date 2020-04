21 anni fa sterminò la famiglia: moglie, figlia e sorella. Simone Cantaridi è stato trovato morto (Di martedì 14 aprile 2020) Simone Cantaridi, 46 anni, è morto sul colpo schiantandosi con la sua auto contro un albero. L’uomo ha perso il controllo del veicolo in via Firenze a Prato, di fronte allo stadio Lungobisenzio. Una tragica fatalità avvenuta alla vigilia dell’anniversario della strage in famiglia di cui era stato protagonista 21 anni fa. Il nome di SImona Cantaridi è legato alla tragedia avvenuta a Piombino il 14 aprile 1999: all’età di 25 anni uccise a coltellate la moglie, la figlioletta di appena 4 anni e la sorella. Poi fece esplodere la casa, in via Landi, senza un apparente motivo. Cantaridi confessò il triplice omicidio mentre si trovava in ospedale, sopravvissuto all’esplosione dopo che i carabinieri ritrovarono nell’appartamento un coltello insanguinato.



L’autopsia sui corpi confermò ... Leggi su caffeinamagazine Simone Cantaridi morto : si è schiantato in auto contro un albero. Ventuno anni fa sterminò la famiglia : moglie - figlia e sorella (Di martedì 14 aprile 2020), 46, è morto sul colpo schiantandosi con la sua auto contro un albero. L’uomo ha perso il controllo del veicolo in via Firenze a Prato, di fronte allo stadio Lungobisenzio. Una tragica fatalità avvenuta alla vigilia dell’versario della strage indi cui eraprotagonista 21fa. Il nome di SImonaè legato alla tragedia avvenuta a Piombino il 14 aprile 1999: all’età di 25uccise a coltellate la, la figlioletta di appena 4e la. Poi fece esplodere la casa, in via Landi, senza un apparente motivo.confessò il triplice omicidio mentre si trovava in ospedale, sopravvissuto all’esplosione dopo che i carabinieri ritrovarono nell’appartamento un coltello insanguinato.L’autopsia sui corpi confermò ...

MediasetTgcom24 : Prato, muore in auto contro albero: esattamente 21 anni fa sterminò la famiglia #prato - MA_STAT_A_CAS : RT @MediasetTgcom24: Prato, muore in auto contro albero: esattamente 21 anni fa sterminò la famiglia #prato - bianca_caimi : RT @MediasetTgcom24: Prato, muore in auto contro albero: esattamente 21 anni fa sterminò la famiglia #prato - MLGcopyright : RT @LaStampa: Muore in auto, 21 anni fa sterminò la famiglia - LaStampa : Muore in auto, 21 anni fa sterminò la famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : anni sterminò