Zaia cancella il governo, "lockdown soft" in Veneto: cosa cambia, lezioni a Conte nel gestire l'emergenza (Di lunedì 13 aprile 2020) Ancora una volta, Luca Zaia per il suo Veneto preferisce fare da solo, anticipare o "commissariare" un governo che non sembra in grado di gestire l'emergenza coronavirus. Tutto con un'ordinanza con cui la regione muove verso un "lockdown soft". Una linea certo un poco più prudente rispetto a quella trapelata nel weekend, ma comunque aggressiva rispetto a quella adottata dal governo. Nella conferenza stampa di oggi, lunedì 13 aprile, Zaia ha prima ribadito che "la tragedia non è conclusa" e l'emergenza non è finita, ma ha chiarito che il suo provvedimento dà il via libera ai mercati a cielo aperto (con opportune salvaguardie per generi alimentari e abbigliamento bimbi) ma chiude i supermercati la domenica e i festivi. Mascherine e guanti saranno sempre obbligatori per chi esce di casa, vietato uscire per chi ha una temperatura sopra 37,5. Per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 aprile 2020) Ancora una volta, Lucaper il suopreferisce fare da solo, anticipare o "commissariare" unche non sembra in grado di gestire l'emergenza coronavirus. Tutto con un'ordinanza con cui la regione muove verso un "". Una linea certo un poco più prudente rispetto a quella trapelata nel weekend, ma comunque aggressiva rispetto a quella adottata dal. Nella conferenza stampa di oggi, lunedì 13 aprile,ha prima ribadito che "la tragedia non è conclusa" e l'emergenza non è finita, ma ha chiarito che il suo provvedimento dà il via libera ai mercati a cielo aperto (con opportune salvaguardie per generi alimentari e abbigliamento bimbi) ma chiude i supermercati la domenica e i festivi. Mascherine e guanti saranno sempre obbligatori per chi esce di casa, vietato uscire per chi ha una temperatura sopra 37,5. Per il ...

Zaia parla anche del problema mascherina auspicando che siano vendute nei supermercati ... Se vogliamo far ripartire questo Paese – osserva – la prima cosa da fare è di cancellare questa ordinanza”.

