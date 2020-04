Virginia Marchesini ricorda la madre Anna | “Per me era un punto di riferimento”

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 13 aprile 2020) In attesa di rivedere i momenti salienti della carriera dinel programma in onda su Rai Uno, Techetechetè, la figliaha parlato del suo rapporto con la. La scrittrice ha definito lacome il suodi riferimento, il centro della sua vita. Questo il motivo per il quale le dedicava composizioni e poesie. L’intervista aQualche tempo fa in un’intervista a La Repubblica,aveva spiegato come lale consiiasse spesso il raccoglimento creativo, il silenzio come sdi riflessione. La scrittrice ha dichiarato: “quando avevo quattro anni e le dicevo una frase poetica in macchina, lei frenava, s’accostava e prendeva nota su un carnet”.era unaesemplare, non mancava mai. Le dava affetto, consigli, premure, qualunque contesto lo richiedesse. Ha educato la ...