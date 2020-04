Violano il lockdown: turisti costretti dalla polizia a scrivere 500 volte “Mi dispiace” (Di lunedì 13 aprile 2020) Dieci turisti, provenienti da Israele, Messico, Australia e Austria, sono stati sorpresi dalla polizia indiana a fare una passeggiata in violazione della quarantena e costretti a scrivere su dei fogli per 500 volte "Non ho seguito le regole di blocco, quindi mi dispiace tanto". Leggi su fanpage Meghan Markle e il principe Harry violano il lockdown - la protesta di Donald Trump : «No alla loro sicurezza» (Di lunedì 13 aprile 2020) Dieci, provenienti da Israele, Messico, Australia e Austria, sono stati sorpresiindiana a fare una passeggiata in violazione della quarantena esu dei fogli per 500"Non ho seguito le regole di blocco, quindi mi dispiace tanto".

