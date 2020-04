Viabilità SS38 La Regione Lombardia finanzia progettazione nuovi interventi

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 13 aprile 2020)stanzia 760mila euro per progettare dueche andranno ad efficientare la viabilità sulla‘dello Stelvio’. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli comuni, Massimo Sertori. Si tratta di un nuovo svincolo a due livelli in Comune di Sondrio in sostituzione della rotatoria esistente che oggi si trova spesso in situazioni di congestione e di un intervento che anticipa alcuni dei benefici correlati alla realizzazione della Tangenziale di Sondrio consentendo di by-passare un passaggio a livello esistente in Comune di Montagna in Valtellina. Terzi:interviene per stringere i tempi “La strada è di competenza di Anas, quindi ...