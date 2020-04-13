Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2020 ore 10:30 (Di lunedì 13 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2020 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI VISTE LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SULL’AURELIA TRA RACCORDO ANULARE E MALAGROTTA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA Roma-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, LA CIRCOLazioNE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE. IN ALTERNATIVA OGGI SI PUO’ UTILIZZARE SOLO LA LINEA 06 (ATTIVA SIA NEI FERIALI SIA NEI FESTIVI), MENTRE NEI GIORNI FERIALI SONO ... Leggi su romadailynews
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