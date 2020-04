Vela | tutte le imbarcazioni dell’Italia già qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 aprile 2020) Sono passati circa 20 mesi dall’ultimo Mondiale dia classi unificate, disputato dal 2 al 12 agosto 2018 ad Aarhus (in Danimarca) e valevole come primo evento di qualificazione olimpica a. In quell’occasione, in cui venivano messe in palio complessivamente 101 quote, l’Italia aveva ben figurato strappando il pass a cinque cerchi in 6 classi su 10 non senza qualche rammarico per una qualificazione sfumata in extremis nei 49er. Dopo quella positiva rassegna iridata, l’obiettivo era quello di rimpinguare il contingente azzurro tramite i singoli Mondiali di classe (delle 4 categorie in cui la selezione tricolore non era ancora qualificata) in programma nel 2019. Tuttavia, i nostri portacolori non sono stati in grado di qualificare l’Italia nelle rassegne iridate della passata stagione rimandando tutto all’ultimo appuntamento di ...