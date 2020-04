Vaccino anti-Coronavirus italo-britannico: a fine aprile i test sull’uomo (Di lunedì 13 aprile 2020) L’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con il Jenner Institute della Oxford University inizieranno a fine aprile, in Inghilterra, i test sull’uomo per il Vaccino anti-Coronavirus. Ad annunciarlo, all’ANSA, l’ad di Irbm Piero Di Lorenzo: “A fine aprile in virtù dei dati acquisiti nelle ultime settimane, il primo lotto del Vaccino messo a punto dalla partnership Advent-Irbm con lo Jenner Institute della Oxford University partirà da Pomezia per l’Inghilterra, dove inizieranno i test accelerati su 550 volontari sani. Inoltre, si prevede di rendere utilizzabile il Vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e Forze dell’ordine in modalità di uso compassionevole. E’ ormai in fase finale la trattativa per un finanziamento di rilevante entità con un pool di investitori internazionali e vari ... Leggi su calcioweb.eu A fine aprile al via test su uomo vaccino anti-Covid Italia-Gb

