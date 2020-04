Usa | tornado colpisce il Mississippi | sono almeno 7 i morti

Leggi su inews24

(Di lunedì 13 aprile 2020) Non solo Coronavirus, negli Usa tornano a colpire i. Uno dei più gradi della storia ha toccato ilcausando. Una domenica di Pasqua diversa dal solito quella di ieri. Infatti il Coronavirus sta tenendo bloccati in casa tutta la popolazione modniale. Ma nella giornata di ieri, come se non bastasse, … L'articolo Usa,il7 iproviene da www.inews24.it.