Una Vita, anticipazioni spagnole: Telmo scopre che Ursula è un’assassina (Di lunedì 13 aprile 2020) Eccoci a nuove anticipazioni spagnole sull’amatissima soap “Una Vita” (Acacias 38). Alla fine di questo articolo, vediamo una scena carica di tensione tra Telmo e Ursula. A un certo punto la Dicenta fa per andarsene, ma l’ex sacerdote la trattiene per un braccio e lei gli rivela che Eduardo, ormai marito di Lucìa (che notoriamente è la donna per cui Martinez ha smesso l’abito talare), maltrattava sia lei che il piccolo Mateo, frutto dell’amore tra la stessa Alvarado e l’ex parroco del quartiere. Perciò la governante ed ex perpetua di Telmo (una delle “dark ladies” della soap) gli confessa di aver ucciso Eduardo, mettendo del veleno nella medicina che l’uomo prendeva per la sua malattia. Proprio per questo questo, la donna pensava che nessuno avrebbe sospettato come fossero andate veramente le cose. Telmo, ... Leggi su pianetadonne.blog Una Vita - anticipazioni : Leonor - Iñigo - Flora e Tito fuggono da Acacias

Beautiful - Il Segreto e Una Vita : anticipazioni 13 aprile 2020

