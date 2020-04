Una Vita, anticipazioni: Leonor, Iñigo, Flora e Tito fuggono da Acacias (Di lunedì 13 aprile 2020) Alba Brunet - Leonor Hidalgo in Una Vita Per i telespettatori italiani di Una Vita è arrivato il momento di salutare un volto storico della telenovela. Nelle puntate in onda questa settimana, Leonor Hildago – la giovane scrittrice interpretata da Alba Brunet fin dal primo episodio – deciderà infatti di lasciare il quartiere di Acacias insieme al fidanzato Iñigo Barbosa (Xoan Forneas), alla cognata Flora (Alejandra Lorenzo) e al pugile Tito Lazcano (Juan Davila) per rifarsi una Vita in Portogallo. In questo modo, i quattro ragazzi spereranno di sfuggire alle angherie dello strozzino Andres, che ce l’avrà con Iñigo per un debito contratto con lui in precedenza. Ecco le anticipazioni da lunedì 13 a venerdì 17 aprile 2020. Una Vita: anticipazioni lunedì 13 aprile 2020 La polizia rinviene una presunta lettera ... Leggi su davidemaggio Una Vita - anticipazioni spagnole : Telmo scopre che Ursula è un’assassina

Beautiful - Il Segreto e Una Vita : anticipazioni 13 aprile 2020

Una Vita anticipazioni future : Lucia - Telmo e il piccolo Mateo e l’aiuto di Ursula (Di lunedì 13 aprile 2020) Alba Brunet -Hidalgo in UnaPer i telespettatori italiani di Unaè arrivato il momento di salutare un volto storico della telenovela. Nelle puntate in onda questa settimana,Hildago – la giovane scrittrice interpretata da Alba Brunet fin dal primo episodio – deciderà infatti di lasciare il quartiere diinsieme al fidanzato Iñigo Barbosa (Xoan Forneas), alla cognata(Alejandra Lorenzo) e al pugileLazcano (Juan Davila) per rifarsi unain Portogallo. In questo modo, i quattro ragazzi spereranno di sfuggire alle angherie dello strozzino Andres, che ce l’avrà con Iñigo per un debito contratto con lui in precedenza. Ecco leda lunedì 13 a venerdì 17 aprile 2020. Unalunedì 13 aprile 2020 La polizia rinviene una presunta lettera ...

LegaSalvini : ??«Com’è possibile che dopo 40 anni di lavoro, una vita di sacrifici, ci si possa ridurre così? Sono in ginocchio, m… - enpaonlus : Una vita in bilico tra paura e speranza, la lettera di un cane randagio - vaticannews_it : #SabatoSanto #PreghiamoInsieme #PapaFrancesco: “Stanotte conquistiamo un diritto fondamentale, che non ci sarà tol… - aforista_l : 'La mia vita, la mia vita, ora ne parlo come d’una cosa finita, ora come d’una burla che dura ancora, e ho torto, p… - maura22125911 : RT @MinervaMcGrani1: Ho mi padre che in questo momento sta lottando tra la vita e la morte...alle 12 gli ho portato il pranzo...lo ho trova… -