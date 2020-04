Una [FOTO] inquietante incastra Michael Jackson: “è ancora vivo, sta con la figlia…” (Di lunedì 13 aprile 2020) Mito e leggenda, tanto in vita quanto dopo la sua scomparsa. Michael Jackson è vivo o morto? Questo il più grande mistero che tutt’ora aleggia attorno alla scomparsa del re del pop, avvenuta ormai nel 2009. Lo scoop più recente, ad opera del Daily Star, vedeva protagonista proprio la figlia della pop star, Paris Jackson. La ragazza aveva pubblicato su Instagram un selfie in cui si vedeva lei in auto, alla guida, e proprio nel sedile posteriore spuntava un viso ‘inquietante’… “E’ lui non c’è dubbio!” Quello che ad un primo sguardo poteva sembrare un selfie come un altro, rivelava in realtà qualcosa di impressionante. Diminuendo il contrasto dell’immagine, infatti, dal buio del sedile posteriore è emersa una sagoma precisa: quella a di Jackson, con il ... Leggi su velvetgossip Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso - una Pasqua coi fiocchi. Ecco la foto che fa tremare la Power

Avete mai visto l’ex moglie di Matteo Salvini? Una famosa giornalista [FOTO]

Anna Tedesco infiamma Instagram con una foto super sexy (Foto) (Di lunedì 13 aprile 2020) Mito e leggenda, tanto in vita quanto dopo la sua scomparsa.o morto? Questo il più grande mistero che tutt’ora aleggia attorno alla scomparsa del re del pop, avvenuta ormai nel 2009. Lo scoop più recente, ad opera del Daily Star, vedeva protagonista proprio la figlia della pop star, Paris. La ragazza aveva pubblicato su Instagram un selfie in cui si vedeva lei in auto, alla guida, e proprio nel sedile posteriore spuntava un viso ‘’… “E’ lui non c’è dubbio!” Quello che ad un primo sguardo poteva sembrare un selfie come un altro, rivelava in realtà qualcosa di impressionante. Diminuendo il contrasto dell’immagine, infatti, dal buio del sedile posteriore è emersa una sagoma precisa: quella a di, con il ...

stanzaselvaggia : Anonymous non farà nomi e cognomi di tutta la feccia su Telegram per una semplice ragione: una buona fetta di color… - UffiziGalleries : Il nostro visitatore è uguale ad un ritratto di fine Ottocento esposto a #PalazzoPitti E a te è mai capitato di ric… - Agenzia_Italia : ???La nostra fotostoria dedicata a una squadra che ha fatto la storia (e non soltanto di un'isola). Le foto dello… - intfranknet : @mapozx *Le toman una foto* Me han robado mi alma! Hahaha - Enritesimo : @matteosalvinimi Tipico dalla testa sinistroide storta piena di mmerda e ammalata, deridere la foto di una ragazzin… -

Ultime Notizie dalla rete : Una FOTO A Clavesana una foto per riunire i bimbi - La Guida LaGuida.it Palermo inedita, deserta e silenziosa: le foto degli operatori Rap

Una Palermo completamente vuota, silenziosa ma anche ordinata e pulita grazie agli operatori della Rap, sempre attivi nella raccolta dei rifiuti anche durante l'emergenza coronavirus. Nelle foto ...

Bergamo, droni dell’esercito in volo -Video Controllano su uscite e assembramenti

Si tratta di un servizio coordinato tra Esercito e Polizia di Stato. Si tratta di droni particolari, droni-aeroplani, dotati di una telecamera rotante a 360 gradi e con un potente zoom. Hanno un ...

Una Palermo completamente vuota, silenziosa ma anche ordinata e pulita grazie agli operatori della Rap, sempre attivi nella raccolta dei rifiuti anche durante l'emergenza coronavirus. Nelle foto ...Si tratta di un servizio coordinato tra Esercito e Polizia di Stato. Si tratta di droni particolari, droni-aeroplani, dotati di una telecamera rotante a 360 gradi e con un potente zoom. Hanno un ...