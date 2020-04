"Un senso di insoddisfazione". Sì, la Rusic parla proprio di sesso: bomba su Clizia e Ciavarro fuori dal GF Vip (Di lunedì 13 aprile 2020) "Un certo senso di insoddisfazione" tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. A parlare dopo la fine del Grande Fratello Vip è Rita Rusic, loro coinquilina nella casa, e si riferisce proprio a quello: il rapporto tra le lenzuola. Meglio non pensare male: l'insoddisfazione è data dal non poter continuare fuori quanto cominciato sotto i riflettori, causa quarantena da coronavirus. "Clizia attualmente si trova in Sicilia ad aspettare Paolo. Vorrebbe volare via, magari per mezzo del'etere o con un'astronave - ha spiegato la Rusic in una diretta su Instagram -. Forse potrà raggiungerlo a maggio. Non vedono l'ora di incontrarsi. Queste cose tirate ti lasciano un certo senso di insoddisfazione. Sono due adulti e, dopo i baci, avrebbe dovuto esserci qualcos'altro…”. Più chiaro di coSì... Leggi su liberoquotidiano "Un certo senso di insoddisfazione". Sì - la Rusic parla proprio di sesso; bomba su Clizia e Ciavarro fuori dal GF Vip

