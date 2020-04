UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 14 aprile 2020 (Di lunedì 13 aprile 2020) anticipazioni puntata in replica di Un POSTO al SOLE in onda martedì 14 aprile 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 14 aprile 2020Auspicando di poter ancora riuscire a salvare il suo matrimonio, Greta (Cristina D’Alberto) decide di non accettare l’accordo finanziario proPOSTO da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), che nel frattempo riceve un inatteso aiuto da Marina Giordano (Nina Soldano)… Il destino, unito all’indisciplina delle gemelle, ostacolano il sogno di Serena (Miriam Candurro) di rivedere Filippo (Michelangelo Tommaso)… Il piano suggerito a Guido (Germano Bellavia) da Andrea (Davide Devenuto) per liberarsi di Isabella non va in porto… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni ... Leggi su tvsoap Un posto al sole anticipazioni ed emergenza Covid-19 : repliche dal 13 al 17 aprile 2020

Un posto al sole - puntate 13-17 aprile 2020 : Greta e Ferri distanti

Un posto al sole - Samanta Piccinetti : “Mai avrei immaginato…” (Di lunedì 13 aprile 2020)in replica di Unalin onda martedì 14:Leggi anche: IL SEGRETO,di martedì 14Auspicando di poter ancora riuscire a salvare il suo matrimonio, Greta (Cristina D’Alberto) decide di non accettare l’accordo finanziario proda Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), che nel frattempo riceve un inatteso aiuto da Marina Giordano (Nina Soldano)… Il destino, unito all’indisciplina delle gemelle, ostacolano il sogno di Serena (Miriam Candurro) di rivedere Filippo (Michelangelo Tommaso)… Il piano suggerito a Guido (Germano Bellavia) da Andrea (Davide Devenuto) per liberarsi di Isabella non va in porto… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UNAL...

Frances71999275 : @ladydd69 @borghi_claudio @Petreni_Luca Chi dovrebbe dirle queste cose? Chi c'è dentro da una vita? Chi deve a ques… - lavitamigliore3 : RT @surprenantcoeur: quando inventeranno degli occhiali con le lenti che si puliscono da sole o che non si sporcano proprio il mondo sarà u… - Mil_Pas : RT @SalvatoreC1970: 'Il sole coce forte Non ce la faccio più Restare ancora a Napoli Non se ne può più C'è chi va a Montecarlo E chi a Sain… - rrudisimo : @FrancescaKessy Buongiorno francesca, Mi piaci un posto al sole - CarbonToni : RT @SalvatoreC1970: 'Il sole coce forte Non ce la faccio più Restare ancora a Napoli Non se ne può più C'è chi va a Montecarlo E chi a Sain… -