Un posto al sole anticipazioni puntata 14 aprile 2020 | Greta rifiuta la proposta di

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 14 aprile 2020) Proseguono le repliche della stagione 2012 della soap Unal. Vedremo cherifiuterà ladi Roberto, sebbene si tratti di un accordo molto vantaggioso. Per lei ci sarà un aiuto inaspettato, mentre Serena, per colpa delle sorelle, vedrà svanire la possibilità di rivedere Filippo. Guido, intanto, non riesce a liberarsi di Isabella, ed ha problemi anche con la madre, Lucia. Unal14: unache si puòre Roberto, che ha sempre pensato di poter comprare tutto e tutti, ha fatto aunamolto vantaggiosa. La ragazza aspetta un figlio da lui, e potrebbe approfittare della situazione. Si tratta però di qualcosa di davvero discutibile dal punto di vista morale, ragion per cui la Fournier decide dire, dichiarando sdegnosamente di non essere disposta a ...