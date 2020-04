Un posto al sole anticipazioni 14 aprile 2020: i sogni di Serena ostacolati dalle gemelle (Di martedì 14 aprile 2020) Un posto al sole torna martedì 14 aprile 2020 su Rai3 con le repliche del 2012, in cui le gemelle ostacolano i sogni d'amore di Serena: anticipazioni. Un posto al sole torna martedì 14 aprile 2020 su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata delle repliche e le anticipazioni ci riportano all'inizio della storia tra Serena e Filippo. Speranzosa di poter ancora recuperare il matrimonio, Greta rifiuta l'accordo economico di Ferri il quale riceverà un'inaspettata offerta d'aiuto da parte di Marina. Il destino e l'indisciplina delle gemelle ostacolano il sogno d'amore di Serena di poter rincontrare Filippo. Il piano suggerito da Andrea per liberarsi di Isabella fallisce miseramente, come farà Guido a sbarazzarsi della "fidanzata" e di mamma Lucia? L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto ... Leggi su movieplayer Un posto al sole anticipazioni puntata 14 aprile 2020 : Greta rifiuta la proposta di Roberto

