Tuffi | un solo pass olimpico sinora per l’Italia Gli azzurri che si giocheranno la

(Di lunedì 13 aprile 2020) Il Coronavirus ha portato allo spostamento delle Olimpiadi di Tokyo 2020 al prossimo anno, ma soprattutto ha rimandato il grande sogno di Tania Cagnotto e Francesca Dallapè. Le due azzurre, argento nel sincro quattro anni fa a Rio, avevano deciso di ritornare a gareggiare proprio con l’obiettivo di provare ad esserci anche in Giappone. L’aver spostato i Giochi potrebbe, però, mettere fine a questa possibilità, perchè Cagnotto potrebbe decidere di mettere fine definitivamente alla sua carriera e di non proseguire ancora un anno. Le ipotesi sono tante e le due non hanno ancora preso nessuna decisione ufficiale. Il rinvio, però, potrebbe anche aiutare Tania e Francesca, visto che partivano nettamente sfavorite nella corsa contro Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. Sono proprio le Campionesse d’Europa nel 2018 le principali rivali di ...