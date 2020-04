Tour de France 2020 rinviato! Il Presidente Macron: “Nessun grande evento almeno fino a metà luglio” (Di lunedì 13 aprile 2020) Questa sera il Presidente Francese Emmanuel Macron ha tenuto un importante discorso alla nazione con il quale ha annunciato che i grandi eventi, quelli che creerebbero assembramenti di persone, saranno sospesi almeno fino alla metà di luglio. Va da sé che il Tour de France 2020 sarà necessariamente rinviato. La grande Boucle sarebbe dovuta partire il prossimo 27 giugno ma, stando alle parole di Macron, la più importante corsa a tappe del mondo sarà posticipata. E’ atteso nelle prossime ore il comunicato ufficiale da parte di Aso, società organizzatrice, del rinvio del Tour de France 2020. Il Presidente transalpino ha fatto il punto della situazione per quanto concerne l’emergenza coronavirus, prorogando le misure restrittive fino al prossimo 11 maggio: “L’obiettivo principale resta la salute di tutti i ... Leggi su oasport Ciclismo - Tour de France a fine agosto e Giro d’Italia a ottobre? Tutti gli scenari - possibile Vuelta a novembre

