Tornado investono il Sud degli USA | almeno 12 morti tra Mississippi e Georgia

(Di lunedì 13 aprile 2020) E’ salito ada 12 vittime il bilancio deicausati dache hanno investito il SudStati Uniti: 6 persone sono decedute ine altre 6 in. Danneggiate centinaia di case dalla Louisiana agli Appalachi. Tra le zone più colpite quella Chattanooga, Tennessee e diverse contee nel nord-ovest della14 persone sono state ricoverate nell’area di Chattanooga, dove le squadre di ricerca e salvataggio di vigili del fuoco hanno risposto a più di 300 richieste d’intervento. Le tempeste hanno imperversato per tutta la notte, causando inondazioni e frane nelle aree montuose.L'articoloil SudUSA:12traMeteo Web.

