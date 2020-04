Tommaso Maestrelli | «Vi racconto un aneddoto quando la Lazio vinse il primo scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 aprile 2020) Il figlio diha parlato anews24.com raccontando le emozioni delbiancoceleste Il 12 maggio del 1974 ladivenne per la prima volta campiona d’Italia. A guidare quella squadra, ci fu un uomo capace di tutto, un padre per i giocatori:. In esclusiva, il figlio Massimo ha parlato ai microfoni dinews24.com. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNEWS 24– «Fu divertentefesteggiammo con il pullman in giro per la città e poi si radunarono un po’ di persone, tra giornalisti, giocatori e dirigenti, a casa nostra per mangiare un piatto di pasta alle 4 del mattino. Penso che nessuno mangi all’alba per festeggiare uno(ride ndr). Lì ho realizzato che il sogno inaspettato si era trasformato in realtà. ...