Tiziano Ferro: “Abbiamo bisogno di risposte certe sui concerti”. Polemica sui social (Di lunedì 13 aprile 2020) Tiziano Ferro: “risposte certe sui concerti”. Polemica sui social Tiziano Ferro è finito al centro delle polemiche sui social. Tutta “colpa” del suo appello alle istituzioni nel corso della sua partecipazione ieri sera, 12 aprile, al programma di Fazio, Che tempo che fa: “I concerti ora sono formalmente in piedi perché i provvedimenti del governo ad oggi arrivano fino al 3 di maggio. Io però ho bisogno di chiedere che si faccia chiarezza, che il governo ci dia delle risposte e anche si esponga e prenda una posizione per noi perché in queste settimane il mondo della musica ha veramente fatto vedere di cosa è capace, abbiamo raccolto 8 milioni di euro con Musica che unisce, però anche noi adesso ci meritiamo un minimo di attenzione e riconoscimento, come tutti gli ambienti lavorativi, ma io posso parlare solo per il ... Leggi su tpi TIZIANO FERRO - "CONCERTI D'ESTATE? NON LO SO"/ "Chiediamo risposte - è tutto bloccato"

Tiziano Ferro e i concerti - polemiche sui social : "Fa beneficenza e rinfaccia"

L’appello di Tiziano Ferro a Conte per i concerti : “Il Governo dia delle risposte - prenda una posizione per noi” (Di lunedì 13 aprile 2020): “sui concerti”.suiè finito al centro delle polemiche sui. Tutta “colpa” del suo appello alle istituzioni nel corso della sua partecipazione ieri sera, 12 aprile, al programma di Fazio, Che tempo che fa: “I concerti ora sono formalmente in piedi perché i provvedimenti del governo ad oggi arrivano fino al 3 di maggio. Io però hodi chiedere che si faccia chiarezza, che il governo ci dia dellee anche si esponga e prenda una posizione per noi perché in queste settimane il mondo della musica ha veramente fatto vedere di cosa è capace, abbiamo raccolto 8 milioni di euro con Musica che unisce, però anche noi adesso ci meritiamo un minimo di attenzione e riconoscimento, come tutti gli ambienti lavorativi, ma io posso parlare solo per il ...

IlContiAndrea : #TizianoFerro a #CTCF “Abbiamo diritto di sapere se si possono o no fare i concerti, noi siamo bloccati. Questo per… - goccedicristall : Quello che chiede Tiziano Ferro è giusto. La verità è che non si vive di sola aria,i soldi servono per mangiare e p… - islasentusojos : RT @Elisa91629646: Comunque Tiziano Ferro è un GRAN SIGNORE è una persona EDUCATISSIMA che con garbo e pazienza sta soltanto chiedendo dell… - Vale1Val91 : RT @just_like_ary: E niente, voi Tiziano Ferro non ve lo meritate MAI. - Vale1Val91 : RT @Florina992: La vostra reazione all'appello fatto da Tiziano Ferro a #CTCF è l'ennesima dimostrazione del vostro analfabetismo funzional… -