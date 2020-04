Tiziano Ferro a Che tempo che fa | I concerti si faranno? Il governo ci dia risposte

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 13 aprile 2020)a Cheche fa su Rai2 chiede in video chiamata che ildiasuidella prossima estate: 'Non solo per me, ma anche per i lavoratori del settore e per chi compra i biglietti'.chiede alitaliano una risposta definitiva suidella prossima estate: in un intervista concessa a Fabio Fazio nel suo programma Cheche fa su Rai2 (ovviamente in video chiamata) il cantante ha lanciato un appello perché si faccia chiarezza sulla fattibilità deie degli appuntamenti musicali dei prossimi mesi. "Iora sono formalmente in piedi perché i provvedimenti delad oggi arrivano fino al 3 di maggio" - spieganel video che potete vedere qui sopra - "Io però bisogno di chiedere che si faccia chiarezza, che ilci ...