Tennis, Rafael Nadal mette all’asta una delle sue maglie del Roland Garros 2019 e riscuote un grande successo (Di lunedì 13 aprile 2020) Il campione spagnolo Rafael Nadal è tra le figure sportive più attive nell’aiutare la collettività nella lotta al Coronavirus in Spagna. Il fuoriclasse nativo di Manacor ha donato una delle maglie con cui ha giocato la finale del Roland Garros nel 2019, mettendo all’asta questo suo cimelio. Tra i 92 oggetti appartenenti ad atleti professionisti e personaggi televisivi in terra iberica, la maglia citata di Rafa è quella che ha riscosso il maggior successo, avendo raggiunto quota 20.500 euro, superando il ricavato di altri due oggetti come la maglia del giocatore di basket Juan Carlos Navarro (6.200 euro) e un paio di sneaker Kobe Bryant firmate dal campionissimo della NBA (6.100 euro). Giova ricordare che Nadal è impegnato in tante iniziative per sostenere la Croce Rossa iberica, volendo mostrare chiari segnali di vicinanza in un ... Leggi su oasport Tennis - Rafael Nadal mette all’asta una delle maglie del Roland Garros 2019 e riscuote un grande successo

Tennis - Rafael Nadal e lo stop per il Covid-19 che complica la rincorsa al record di Slam di Roger Federer

Tennis - Rafael Nadal sull’emergenza Coronavirus : “Non possiamo restare a guardare” (Di lunedì 13 aprile 2020) Il campione spagnoloè tra le figure sportive più attive nell’aiutare la collettività nella lotta al Coronavirus in Spagna. Il fuoriclasse nativo di Manacor ha donato unacon cui ha giocato la finale delnelndo all’asta questo suo cimelio. Tra i 92 oggetti appartenenti ad atleti professionisti e personaggi televisivi in terra iberica, la maglia citata di Rafa è quella che ha riscosso il maggior successo, avendo raggiunto quota 20.500 euro, superando il ricavato di altri due oggetti come la maglia del giocatore di basket Juan Carlos Navarro (6.200 euro) e un paio di sneaker Kobe Bryant firmate dal campionissimo della NBA (6.100 euro). Giova ricordare cheè impegnato in tante iniziative per sostenere la Croce Rossa iberica, volendo mostrare chiari segnali di vicinanza in un ...

OA_Sport : Tennis, Rafael Nadal mette all’asta una delle sue maglie del Roland Garros 2019 e riscuote un grande successo - TennisWorldit : Rafael Nadal, Roddick: “Mai vista una sconfitta come con Djokovic del 2015” - TennisWorldit : Roddick: 'Il meteo causò la sconfitta di Rafael Nadal al Roland Garros 2009' - Tenniscircus : Amarcord, orgoglio italiano: Fabio Fognini vs Rafael Nadal, terzo turno US Open 2015 - - sportface2016 : #Tennis Messa all'asta una maglietta di Rafael #Nadal: raggiunta al momento la somma di 4.500 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Rafael Rafael Nadal: le 10 partite più belle della carriera Eurosport.it Le gran finali di Pasqua: dalla vittoria di Fognini a Wawrinka e Roddick

ll tennis, coronavirus a parte, non riposa nemmeno a Pasqua ... e invece proseguita mettendo in riga Zverev, Coric e soprattutto Rafael Nadal, uno che a Monaco può essere considerato padrone di casa ...

Roddick: "Il meteo causò la sconfitta di Rafael Nadal al Roland Garros 2009"

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di Tennis Channel, l’ex numero 1 del mondo Andy Roddick ha individuato nel meteo una delle cause principali dell’inattesa disfatta dello spagnolo quel ...

ll tennis, coronavirus a parte, non riposa nemmeno a Pasqua ... e invece proseguita mettendo in riga Zverev, Coric e soprattutto Rafael Nadal, uno che a Monaco può essere considerato padrone di casa ...Nel corso di una recente intervista ai microfoni di Tennis Channel, l’ex numero 1 del mondo Andy Roddick ha individuato nel meteo una delle cause principali dell’inattesa disfatta dello spagnolo quel ...