Tempesta D’Amore anticipazioni 14 aprile 2020 | la proposta di Valentina sconvolge Robert

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 13 aprile 2020) LediD’Amore sono intrise di colpi di scena, tensioni emotive e nuovi intrighi. Fabien ritorna da Lipsia con novità grandiose efa progetti rosei per il futuro con lui. Tim assume di nascosto un farmaco e Franzi si preoccupa per lui. Marianne fa unasorprendente a Henry. Tutto questo nella puntata della celebre soap tedesca in onda martedì 14su Rete 4, alle 19:41 circa.D’Amore: Fabien ritorna da Lipsia Franzi non riesce a togliere dalla testa i momenti romantici che ha vissuto con il cavaliere misterioso. È davvero lui la persona giusta? Boris va a trovare Tim nella sua camera d’albergo, per conoscerlo meglio. Il giovane Degen non sembra molto entusiasta di scambiare quattro chiacchiere con Boris, forse perché è ancora sotto shock per ciò che ha appena ...