Supermercati, da domani nuovi orari: chiusura posticipata (Di lunedì 13 aprile 2020) Supermercati, da domani 14 Aprile, in vista dell’entrata in vigore del nuovo DPCM cambia di nuovo tutto: gli orari subiranno delle variazioni per evitare code e assembramenti, anche in auge delle festività appena trascorse A rendere noti già i nuovi orari sono alcuni punti vendita della catena Carrefour di Milano che fanno sapere che i nuovi orari di apertura saranno dalle ore 7.30 alle ore 22.00 da lunedì a venerdì, mentre la domenica l’orario ridotto sarà 8.30 – 15.00 Ovviamente, le norme di sicurezza restano invariate: per il personale si continuerà a lavorare con i guanti monouso, gel disinfettante accanto ad ogni reparto e nelle casse, tutti i dipendenti muniti di mascherina e i sistemi di pagamento dovranno essere posizionati ad un metro di distanza dal lavoratore Da domani inoltre riapriranno, in alcune regioni, anche ... Leggi su bigodino Coronavirus : file lunghe davanti ai supermercati a Palermo - domani chiusura esercizi (Di lunedì 13 aprile 2020), da14 Aprile, in vista dell’entrata in vigore del nuovo DPCM cambia di nuovo tutto: glisubiranno delle variazioni per evitare code e assembramenti, anche in auge delle festività appena trascorse A rendere noti già isono alcuni punti vendita della catena Carrefour di Milano che fanno sapere che idi apertura saranno dalle ore 7.30 alle ore 22.00 da lunedì a venerdì, mentre la domenica l’o ridotto sarà 8.30 – 15.00 Ovviamente, le norme di sicurezza restano invariate: per il personale si continuerà a lavorare con i guanti monouso, gel disinfettante accanto ad ogni reparto e nelle casse, tutti i dipendenti muniti di mascherina e i sistemi di pagamento dovranno essere posizionati ad un metro di distanza dal lavoratore Dainoltre riapriranno, in alcune regioni, anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Supermercati domani Pasquetta 2020 in Liguria: supermercati aperti o chiusi? - Genova mentelocale.it In libertà vigilata fino al 3 maggio ma da domani un lieve allentamento

Riaprono librerie, cartolibrerie e negozi per neonati e bambini La proroga prevista dal Dpcm, appena firmato, vale anche per le attività produttive. L'intenzione è di allentare il primo possibile le ...

Emergenza Coronavirus: riaprono librerie, cartolerie e abbigliamento bimbi. VIDEO

