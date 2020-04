Station 19 | anticipazioni 3×13 | Andy Herrera affronta la morte di Pruitt

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 13 aprile 2020)19, spoiler 3×13: la squadra organizza il funerale diGiovedì 16 aprile, sulla ABC, andrà in onda il tredicesimo episodio della terza stagione di19. La puntata, intitolata “Dream a Little Dream of Me”, seguirà le vicende dell’intera caserma alle prese con l’organizzazione del funerale dell’ex capitano. Come mostrato nella 3×12, l’uomo ha infatti perso la vita nell’eroico gesto di liberare i colleghi rimasti intrappolati in un edificio in fiamme. Come facilmente prevedibile, saràad accusare maggiormente la dolorosa perdita. Da sempre legatissima al padre, la protagonista – a differenza di quanto avvenuto dopo ladi Ryan Tanner – non riuscirà a mascherare il suo dolore e, nonostante le recenti nozze con Robert Sullivan, ...