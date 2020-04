Sottoposti o licenziati. Trump mette nel mirino perfino Fauci

(Di lunedì 13 aprile 2020) Era prevedibile che il presidente Donald, dopo avere mostrato a più riprese irritazione per i pareri espressi da Anthony, il grande esperto di malattie infettive che guida il pool scientifico per la pandemia negli Stati Uniti, arrivasse a minacciarne le dimissioni, preannunciate da una fedele esponente repubblicana.Non si può dire se il presidente porterà a compimento la rimozione dello scienziato che rappresenta la più autorevole voce sulla pandemia che avanza su tutto il continente nord-americano. Ma l’arroganza del potere, la noncuranza del bene collettivo e i precedenti inducono a ritenere che, prima o poi,sarà malamente liquidato, se continuerà a dire ciò che la sua coscienza di scienziato gli impone.ha dimesso senza alcun motivo se non la propria presunzione, tra i tanti, il capo dell’Fbi James ...

Era prevedibile che il presidente Donald Trump, dopo avere mostrato a più riprese irritazione per i pareri espressi da Anthony Fauci, il grande esperto di malattie infettive che guida il pool