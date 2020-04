“Sono positiva al coronavirus”. La famosa giornalista italiana racconta il suo dramma (Di lunedì 13 aprile 2020) “Ho aspettato un po’ a fare questo video perché speravo di poterlo fare dandovi delle notizie positive della mia completa guarigione ancora non è così, purtroppo oggi ho avuto il risultato del nuovo tampone che ho fatto quello che arriva 14 giorni dopo la prima diagnosi, purtroppo sono ancora alle prese con il Covid-19”. Inizia così il video pubblicato il giorno di Pasqua da Giovanna Pancheri, giornalista di Sky Tg 24 che nel fare gli auguri ai suoi follower spiega nel dettaglio cosa le è accaduto nelle ultime settimane. Corrispondente da New York, la Pancheri è tornata in Italia un mese fa circa e dopo qualche giorno ha iniziato ad avvertire dei sintomi che potessero indicare un contagio da Covid-19. La diagnosi, come racconta lei stessa nel video social, è arrivata poco dopo e a distanza di 14 giorni dal primo tampone ... Leggi su caffeinamagazine Michela Persico : “Sono ancora positiva al Coronavirus. Non posso vedere Rugani”

