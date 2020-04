Sondaggi politici 63% ok nuovo lockdown | per 54% fuori luogo accuse Conte a Lega-FdI

fanpage : Cresce la fiducia nel presidente del Consiglio, Giuseppe Conte Crolla invece il consenso verso il leader della Lega… - repubblica : Sondaggi politici: Lega sempre più giù, sale Il M5s. Pd stabile [aggiornamento delle 16:53] - fanpage : Gradimento alle stelle per il premier e il Governo #7aprile #COVID19 - Cede66De : Ancora #renzi a fare da scendiletto ai poteri forti che neanche lo votano +visto i sondaggi d forza Italia viva! Da… - claudiodamico72 : QUANTO SPENDONO I POLITICI SU FB IN TEMPO DI #CORONAVIRUS? #SALVINI E #RENZI IN TESTA di Cristian Sergo PAGANO e… -

Sondaggi politici Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sondaggi politici