Sondaggi elettorali Tecnè | aumentano gli italiani che vogliono uscire dall’Ue

(Di lunedì 13 aprile 2020)Tecnè:glichedall’Ue L’ostilità di alcuni Paesi del Nord nel concedere nuovi strumenti per fronteggiare la crisi economica causata dal coronavirus sta avendo un effetto deleterio sull’indice di fiducia che glihanno nei confronti dell’Europa. Secondo iTecnè per l’Agenzia Dire, il gradimento nelle istituzioni europee è crollato negli ultimi mesi tanto che ormai più di un terzo degliritiene che sia meglioda questa Europa (era appena il 26% due anni fa). Di questi il 12% potrebbe cambiare idea solo se la Ue facesse qualcosa di concreto rispetto all’emergenza coronavirus. In parole povere: condivisione del debito, eurobond e Mes senza condizioni. A favore dell’Unione Europa si schiera il 44% degli ...

Il voto dell'8 febbraio aveva poi confermato i sondaggi elettorali: il suo partito – Fine Gael, di centrodestra – aveva ottenuto 10 punti percentuali in meno rispetto alle elezioni del 2016, ...