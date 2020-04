“Si potevano salvare più vite chiudendo prima gli USA”: Trump minaccia di silurare l’immunologo Fauci (Di lunedì 13 aprile 2020) Il presidente Trump ha manifestato pubblicamente disagio nei confronti dell’immunologo Anthony Fauci, il più grande esperto di malattie infettive del governo statunitense, dopo che il medico ha sottolineato che se il Paese fosse stato chiuso prima molte vite sarebbero state risparmiate dal Coronavirus. Trump ha ritwittato un post dove era scritto “Time to #FireFauci“, pubblicato da una repubblicana ex candidata al Congresso, DeAnna Lorraine, e allo stesso tempo ha respinto le critiche sulla sua lenta risposta iniziale alla pandemia che ora ha ucciso oltre 22.000 persone negli Stati Uniti. “Fauci ora sta affermando che se Trump avesse ascoltato prima gli esperti medici, avrebbe potuto salvare più vite. Il 29 febbraio Fauci diceva alla gente che non c’era nulla di cui preoccuparsi e non rappresentava una minaccia per gli Stati Uniti in ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 13 aprile 2020) Il presidenteha manifestato pubblicamente disagio nei confronti dell’immunologo Anthony Fauci, il più grande esperto di malattie infettive del governo statunitense, dopo che il medico ha sottolineato che se il Paese fosse stato chiusomoltesarebbero state risparmiate dal Coronavirus.ha ritwittato un post dove era scritto “Time to #FireFauci“, pubblicato da una repubblicana ex candidata al Congresso, DeAnna Lorraine, e allo stesso tempo ha respinto le critiche sulla sua lenta risposta iniziale alla pandemia che ora ha ucciso oltre 22.000 persone negli Stati Uniti. “Fauci ora sta affermando che seavesse ascoltatogli esperti medici, avrebbe potutopiù. Il 29 febbraio Fauci diceva alla gente che non c’era nulla di cui preoccuparsi e non rappresentava unaper gli Stati Uniti in ...

marattin : Oggi ho chiesto a un po’ di cialtroni su Twitter (che si divertivano a trollare altre cialtronate) se mi potevano p… - MilettoMaria : RT @TroianoMassimo1: Marco Travaglio: «Persino una persona come Enrico Mentana si pente di non aver censurato le parole di #Conte su Salvin… - M5Giulia : RT @TroianoMassimo1: Marco Travaglio: «Persino una persona come Enrico Mentana si pente di non aver censurato le parole di #Conte su Salvin… - psycholunatic_ : @RonnieAly La SH ha una scusante almeno: la Claire aveva venduto loro i diritti a pezzi e da non ricordo che libro… - carlo_masera : Chiedo al duo cabarettistico #Fontana & #Gallera : con 23 milioni di Euro quanti laboratori di analisi per fare tam… -

Ultime Notizie dalla rete : “Si potevano Alzano Lombardo, le ore cruciali nell’ospedale del contagio: «Qui è un delirio, nessuno sa cosa fare» Corriere della Sera