Serracchiani, fuoco sulla Lega: “Per loro è ok solo chi s’inchina” (Di lunedì 13 aprile 2020) La deputata del Pd Deborah Serracchiani attacca duramente la Lega. “Per loro va bene solo la Rai con gli spot pro Salvini e chi s’inchina. Conte è uscito dal ruolo istituzionale, ma bisognava anche rispondere a delle falsità” Per la deputata dem Debora Serracchiani, intervenuta nel dibattito sugli spazi riservati a Governo e partiti nei … L'articolo Serracchiani, fuoco sulla Lega: “Per loro è ok solo chi s’inchina” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 13 aprile 2020) La deputata del Pd Deborahattacca duramente la. “Perva benela Rai con gli spot pro Salvini e chi s’inchina. Conte è uscito dal ruolo istituzionale, ma bisognava anche rispondere a delle falsità” Per la deputata dem Debora, intervenuta nel dibattito sugli spazi riservati a Governo e partiti nei … L'articolo: “Perè okchi s’inchina” proviene da www.meteoweek.com.

Mantuamegenuit1 : @racamatoleo @annaperina @Maximinelli @jordanmartinell @serracchiani @openpolis Non sono idee, sono fatti. Il gove… - Cico631 : @serracchiani @AndreaRomano9 @openpolis Basta devi darci un taglio di buttare benzina sul fuoco, non ce ne frega ni… - dsmnd87 : @serracchiani @GiuseppeConteIT È facile fare le dirette a reti unificate senza contradditorio. Più che altro quando… - francobortoli1 : @serracchiani @pdnetwork @Deputatipd @pdfvg Ecco.sequestriamo stipendi parlamentari nazionalieuropei.regionali.. Pd… - geokawa : RT @francetomm: @serracchiani La racconti tutta ed in dettaglio. La “potenza di fuoco” di Conte è solo un regalone alle banche: erogheranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Serracchiani fuoco Serracchiani, fuoco sulla Lega: “Per loro è ok solo chi s’inchina” MeteoWeek Serracchiani, fuoco sulla Lega: “Per loro è ok solo chi s’inchina”

La deputata del Pd Deborah Serracchiani attacca duramente la Lega. “Per loro va bene solo la Rai con gli spot pro Salvini e chi s’inchina. Conte è uscito dal ruolo istituzionale, ma bisognava anche ...

Rai, scontro in Vigilanza dopo attacco di Conte alle opposizioni. Il M5s: "Spazio nei Tg a centrodestra ingiustificato"

Nel mirino del Movimento la decisione unilaterale del presidente della commissione Barachini (Forza Italia) di chiedere ai vertici Rai un "diritto di ...

La deputata del Pd Deborah Serracchiani attacca duramente la Lega. “Per loro va bene solo la Rai con gli spot pro Salvini e chi s’inchina. Conte è uscito dal ruolo istituzionale, ma bisognava anche ...Nel mirino del Movimento la decisione unilaterale del presidente della commissione Barachini (Forza Italia) di chiedere ai vertici Rai un "diritto di ...