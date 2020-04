Serie A | ripresa campionato | ecco l’annuncio del presidente Federcalcio

(Di lunedì 13 aprile 2020) “In questo momento non ha senso essere ottimisti o contare sulle aspettative, dobbiamo fare i conti con quella che è la realtà dei fatti” dice ildellaGabriele Gravina. Nelle prossime ore ildellatornerà a incontrare i responsabili dell’Istituto Superiore della Sanità per avviare uno studio di fattibilità sulla… L'articoloA,l’annuncio delproviene da www.inews24.it.

SkySport : Ripresa campionati, Gravina detta la linea - DiMarzio : #SerieA, la proposta di #Ranieri - ilnapolionline : La Serie A pensa alla 'Safe Zone' per le aree a rischio - - infoitsport : Ripresa Serie A, c’è il possibile calendario: lo scenario - dei_voce : Ipotesi ripresa del campionato italiano di calcio serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ripresa

Secondo me c'era ancora la possibilità di concludere la stagione con un playoff estivo ... stop di ogni tipo di attività agonistica riguardante la prima squadra sino a domenica 3 maggio. Ore 10.35 - ...dell'attività agonistica, per allora i club – seguendo un protocollo molto ferreo – potranno rimettersi al lavoro in vista della ripresa del campionato. Il numero uno delle "rondinelle" ha una ...